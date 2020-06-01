ОНФ проконтролирует обеспечение средствами защиты медиков в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 1 июня. /ТАСС/. Отделение Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии планирует собрать информацию об обеспеченности медицинских учреждений республики средствами индивидуальной защиты для медиков, после чего проконтролирует их обеспечение всем необходимым для безопасной работы. Об этом ТАСС сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в КЧР Людмила Каппушева.

"Наша задача сейчас - оперативно защитить врачей. Мы активно этим занимаемся и в рамках Народного фронта, и в рамках штаба "Мы вместе". Сейчас собирается информация и обязательно согласовывается со специалистами относительно средств защиты, необходимых в каждом виде работы, - какие очки, какие респираторы. Нужно собрать все эти данные, вне зависимости, какие это медицинские учреждения", - сказала Каппушева.

Она отметила, что закупки средств индивидуальной защиты уже начались. Для того, чтобы обеспечить каждого медработника, ОНФ поможет региональному Минздраву подготовить систему общественного контроля. Также Каппушева указала на задержки в приезде скорой помощи, которые случаются из-за нехватки кадров.

"По информации экспертов, в Черкесске сейчас ожидание скорой составляет три-четыре часа, в районах ситуация хуже. Как сказали сами медики, в Усть-Джегуте остался один фельдшер на всю станцию скорой помощи. Ситуация такая, и медиков нельзя обвинять", - обратила внимание она.

По словам Каппушевой, на горячую линию единого волонтерского штаба акции "Мы Вместе" за время пандемии люди в основном обращались за помощью волонтеров и в приобретении продуктов и лекарств. Сообщений о нехватке средств защиты от медиков не поступало.

"Я задачу и Народного фронта, и всех общественных организаций республики вижу в консолидации, и я думаю, что мы сможем помочь в этой ситуации. Главное наладить сейчас связь между общественностью, государством, медиками и пациентами. Народный фронт выступит площадкой для этого конструктивного диалога. У нас должно быть полное доверие, иначе проблему не решить", - заключила она.