В Минздраве заявили об отсутствии дефицита средств индивидуальной защиты в регионах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионах России не наблюдается. Более того, по некоторым позициям отмечается рост запасов в несколько раз, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Ранее издание РБК сообщило, что экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. Инициаторы обращения отмечают, что проблему важно решить до второй волны коронавируса, которая может наступить осенью.

"В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты. <...> На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет, - цитирует Фисенко пресс-служба Минздрава. - Благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах РФ, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты РФ с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19, фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года".

В частности, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество одноразовых защитных медицинских халатов в регионах России выросло с 2,6 до 9,2 млн штук (в 3,5 раза), одноразовых защитных комбинезонов или костюмов - с 340 тыс. до 5 млн штук (в 14,7 раза), одноразовых респираторов - с 1,3 до 6,8 млн (в 5,2 раза), защитных очков - с 193 тыс. до 1,5 млн (в 7,9 раза), одноразовых медицинских шапочек - с 18,8 до 29,5 млн (в 1,6 раза), одноразовых защитных медицинских масок - с 49,8 до 105,1 млн (в 2,1 раза), количество медицинских перчаток - с 188 до 228,6 млн пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил - с 4,5 до 11,3 млн пар (в 2,5 раза).

Отмечается, что данные об остатках средств индивидуальной защиты для мониторинга еженедельно предоставляются органами государственной власти всех субъектов РФ. Фисенко также добавил, что за апрель - май регистрацию в упрощенном порядке получили более 350 наименований средств индивидуальной защиты. "Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций. <...> В случае необеспечения средствами индивидуальной защиты медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, контролирующие соблюдение законодательства в медорганизациях", - заключил замминистра.