В МЧС сообщили, что в Крыму летом ожидается засуха

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Крым этим летом может поразить засуха и обмеление рек, а в Краснодарском крае и на Северном Кавказе не исключены сели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос.

"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополя в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах, а также малая увлажненность почв и, как следствие, почвенная засуха", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об основных прогнозируемых рисках и угрозах чрезвычайных ситуаций природного характера, которые ожидаются с наступлением летнего периода.

В то же время в Краснодарском крае и на Северном Кавказе прогнозируются интенсивные точечные дожди. "Это может повлечь сходы селевых потоков", - пояснили в МЧС.

Ранее Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил, что засуха не исключена на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей. По данным Росгидромета, в мае - июле в ряде регионов России, в том числе столичном регионе, прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой до 30 градусов, а на юге - до 35. Во ВНИИ ГОЧС также спрогнозировали возможное увеличение количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, в России это лето может быть очень жарким в Центральном федеральном округе. По его словам, также традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири.