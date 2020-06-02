Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в подъездах многоквартирных домов, а также на открытых пространствах населенных пунктах в целях профилактики и борьбы с коронавирусом. Соответствующие рекомендации от 3 апреля опубликованы на сайте ведомства во вторник.

"В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами <...> целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах", - говорится в документе.

В частности в многоквартирных домах рекомендуется дезинфицировать подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки и марши и мусоропроводы.

Согласно рекомендациям ведомства, на открытых пространствах необходимо проводить дезинфекцию тротуаров, скамеек, площадок у входа в здание, поручней, наружных дверей, остановок общественного транспорта, подземных и наземных переходов, торговых палаток и киосков, билетных, банковских терминалов, парковочных и иных объектов.

Уточняется, что обработку объектов на открытых пространствах следует проводить дважды в день - утром и вечером, в многоквартирных домах - в ночное время, предупредив жителей дома.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.