Роспотребнадзор разработает план совместных действий стран СНГ по борьбе с инфекциями

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Координационный совет СНГ по проблемам санитарной охраны территорий на заседании, посвященном вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, рассмотрел разработку плана совместных действий стран-участниц СНГ по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Обсуждались шаги по выполнению решений прошедшего 29 мая заседания Совета глав правительств СНГ, в частности о разработке среднесрочного плана совместных действий государств-участников СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней. Проект документа, предусматривающего наращивание коллективного потенциала по борьбе с эпидемиями, будет подготовлен Роспотребнадзором и направлен партнерам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании под председательством Роспотребнадзора учатсвовали представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. В ходе видеоконференции также обсуждались противоэпидемические мероприятия в странах СНГ, направленных на дальнейшее снижение темпов распространение инфекции. Также было отмечено, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на евразийском пространстве стабилизировалась.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с партнерами по СНГ для борьбы с коронавирусом, а также другими инфекционными болезнями для создания в регионе единой системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.