На Камчатке введут пропускной режим для граждан без местной прописки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Прибывающие на Камчатку граждане без местной регистрации с 4 июня обязаны будут предъявить в главном аэропорту полуострова код оформленного заранее электронного пропуска. Также пассажиры должны иметь при себе результаты обследования на коронавирус, сообщил ТАСС зампред правительства края Роман Василевский.

27 мая врио губернатора Камчатки Владимир Солодов заявил о необходимости введения в крае пропускного режима для людей без местной регистрации, прибывающих в главный аэропорт Камчатки.

"С 4 июня эта мера ограничения будет действовать для граждан, которые прилетели на Камчатку по личным делам, с 10 - для тех, кто прибыл на работу. У пассажиров при себе должны быть результаты обследования на коронавирус, полученные максимум за три дня до прибытия на полуостров", - сказал Василевский.

Зампред правительства добавил, что срок рассмотрения заявлений на оформление цифровых пропусков - до трех рабочих дней. Оформить заявку можно на портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 881 случай заражения коронавирусом. 365 человек выздоровели, 12 пациентов умерли.