В Якутске возбудили дело после массового скопления людей во время субботника

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Административное дело возбудили в отношении первого проректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) в Якутске по факту массового скопления людей во время субботника в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Установлено, что 22 мая 2020 года в городе Якутске на территории ипподрома агротехнологическим университетом проведен ежегодный субботник с организацией питания. В нем приняли участие 55 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом мероприятие было организовано без соблюдения социального дистанцирования и средств индивидуальной защиты.

Прокуратура внесла в адрес ректора вуза представление. В отношении ответственного должностного лица - первого проректора университета - возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры.