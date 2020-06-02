В посольстве РФ рассказали, что русский язык в Сирии изучают 20 тыс. школьников

ДАМАСК, 2 июня. /ТАСС/. Русский язык в Сирии в настоящее время изучают 20 тыс. школьников, количество желающих обучаться постоянно растет, сообщил журналистам старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов.

Ранее сообщалось, что в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске в воскресенье впервые с 2013 года открылись курсы русского языка и музыки для сирийцев, в том числе для детей соотечественников.

"Люди к нам обращаются уже давно, все эти военные годы, с просьбой открыть курсы русского языка. Мы с этого начали. Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тыс. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей", - сказал Курбанов.

Старший советник надеется, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах страны. В целом он отметил, что военно-политическое сотрудничество России и Сирии находится на очень высоком уровне, но гуманитарные связи также важны. "Птица двусторонних отношений не может лететь с одним крылом", - подчеркнул Курбанов.

Директор культурного центра в Дамаске Николай Сухов в свою очередь добавил, что курсы русского языка были открыты, в частности, и "под влиянием огромного интереса со стороны сирийцев".

"Мы даем моральную поддержку сирийскому обществу. Потому что люди видят в открытии центра нормализацию мирной жизни. И конечно это символ гуманитарного возвращения России", - добавил Сухов.