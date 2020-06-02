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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер оплатит похороны Джорджа Флойда

Его представитель сообщил, что бывший боксер занимается подобным более 20 лет
Флойд Мэйуэзер AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Флойд Мэйуэзер
© AP Photo/Eugene Hoshiko

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщил в понедельник телеканалу ESPN представитель Мэйуэзера Леонард Эллерби.

"Он (Мэйуэзер - прим. ТАСС), наверное, придет в бешенство за то, что я говорю это, но он определенно заплатит за похороны", - заявил представитель.

По его словам, экс-боксер связывался с семьей афроамериканца, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие на свое предложение. "Флойд [Мэйуэзер] занимается подобным более 20 лет", - сказал Эллерби. Он пояснил, что бывший боксер в конкретном случае не стремится к саморекламе и предпочел бы умолчать о своем поступке.

На счету 43-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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