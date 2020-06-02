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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии выздоровели почти все вахтовики, заразившиеся коронавирусом

Кроме того, власти региона сняли карантин с Чаяндинского месторождения

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Почти все заразившиеся коронавирусной инфекцией на Чаяндинском месторождении в Якутии вахтовики выздоровели, еще шестерым предстоит сдача повторного анализа на коронавирус, первые результаты теста у них отрицательные. Об этом сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.

"С 1 июня полностью снят режим карантина по Чаяндинскому месторождению. Больных там не осталось с положительными анализами, сейчас шесть человек долечиваются. Результаты анализов у них первые - отрицательные", - сказал Николаев.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работали более 10 тыс. человек. По состоянию на 17 мая региональное управление Роспотребнадзора подтвердило среди вахтовиков 43 случая заражения коронавирусом.

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РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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