В Сеченовском университете проводят испытания шести препаратов от коронавируса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Шесть клинических исследований препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции проходят на базе Сеченовского университета, еще три проекта находятся на стадии запуска. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко.

"Сегодня в Сеченовском университете проводится сразу шесть клинических исследований препаратов для терапии коронавируса, еще три проекта на стадии запуска. В целом по стране планируется набрать свыше 1500 пациентов для проведения всех типов клинических исследований. Сеченовский университет, как ведущий клинический и научный центр, планирует включить в исследования 100-150 пациентов, внося весомый вклад в разработку и изучение лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал он.

Кроме того, в Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета также ведется работа по созданию оригинальных лекарственных препаратов, комбинаций и лекарственных форм для более эффективного лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Ведется плодотворная работа с ведущими отечественными фармкомпаниями. Институт проводит доклинические исследования на лабораторных животных и клинические исследования на пациентах, больных коронавирусом", - добавил Глыбочко.

Сеченовский университет - крупнейший международный исследовательский медицинский вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для талантливых студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных практик.