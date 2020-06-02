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Пандемия коронавируса нового типа

В Чите инвалиды по зрению начали изготавливать медицинские перчатки

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 218 случаев заражения коронавирусом

ЧИТА, 2 июня. /ТАСС/. Читинский центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению перешел на производство хлопчатобумажных защитных перчаток от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Забайкальского края.

"На нашем предприятии есть современные станки для изготовления перчаток. Они удобные в носке и легко стираются. Цену мы установили максимально низкую, понимая сложное положение населения в непростое время. Купить перчатки можно в наших магазинах и оптом, и в розницу. Сейчас мы совместно с министерством экономического развития работаем над тем, чтобы найти крупных партнеров", - приводятся в сообщении слова директора центра Дмитрия Артьемьева.

Предполагается, что дополнительные заказы также решат проблему трудоустройства жителей с ограниченными возможностями здоровья.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 218 случаев заражения коронавирусом, 576 пациентов выписаны, скончался 21 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал Забайкальский край в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в край группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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