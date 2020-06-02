В Бурятии семьи с подростками начали получать продуктовые наборы

УЛАН-УДЭ, 2 июня. /ТАСС/. Семьи в Бурятии, в которых есть подростки в возрасте 16-17 лет, начали получать продуктовые наборы - помощь, организованную региональными властями. Мера поддержки коснется более 23,4 тыс. детей, сообщила во вторник пресс-служба республиканского министерства социальной защиты населения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 1 июня начала осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. 13 мая глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать выдачу продуктовых наборов семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16 и 17 лет.

"Началась доставка продуктовых наборов семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей старше 16 лет. Если быть точнее, это дети, рожденные до 11 мая 2004 года, и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет. Таких несовершеннолетних в республике 23 440 человек. На приобретение данного количества наборов из средств Фонда непредвиденных расходов выделено более 26 млн рублей", - сообщили в министерстве, добавив, что выдача продлится до 15 июня.

Продуктовые наборы предоставляются семьям вне зависимости от уровня доходов. Пайки состоят из продуктов питания первой необходимости, включают порядка 15 наименований, в том числе растительное масло, молоко, макаронные изделия, несколько видов круп, сладкие изделия, чай. "Для организации оперативной доставки продуктовых наборов получателям привлечено более 1 тыс. специалистов органов местного самоуправления сельских поселений и муниципальных районов республики, отделов социальной защиты населения и волонтеров", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Бурятии в дополнение к федеральным выплатам поддержку за счет регионального бюджета - продуктовые наборы на сумму более 1,1 тыс. рублей - получили родители, в одиночку воспитывающие детей. Продукты получили более 9 тыс. таких семей, где воспитываются свыше 12 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, продуктовые наборы в республике получили семьи, детям из которых положено бесплатное школьное питание.

В Бурятии зарегистрировано 1 587 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 861 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 905 человек, умерли 10 человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 498 больных, на амбулаторном лечении находятся 174 пациента.