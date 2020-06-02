На Хайнане создали международный посреднический центр по разрешению торговых споров

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Международный посреднический центр по торговым делам открылся в Международном арбитражном суде южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Центр займется разрешением коммерческих споров между физическими и юридическими лицами, а также различными организациями, имеющими равный правовой статус как внутри страны, так и за рубежом. В числе вопросов, которые в нем будут разбираться, в частности, споры по торговым контрактам, собственности и коммерческим интересам. Около одной трети сотрудников центра - иностранные специалисты, которые должны обеспечить предоставление посреднических услуг на высоком международном уровне.

По словам председателя Международного арбитражного суда Хайнаня Ван Сюэлиня, центр станет важной частью программы по улучшению деловой среды и механизма международного посредничества и арбитража в провинции. "Это послужит укреплению уверенности международных инвесторов на Хайнане, позволит наладить каналы посредничества и арбитража в целях эффективного связывания посредничества с арбитражем и судебным разбирательством", - приводит агентство его слова.

Совершенствование механизмов разрешения международных споров по торговым вопросам - важная часть проекта построения на острове пилотной зоны свободной торговли на Хайнане, о начале реализации которого председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.