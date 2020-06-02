Почти 230 пациентов с коронавирусом проходят лечение в инфекционном центре в Вороновском

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Врачи больницы в Вороновском в Новой Москве лечат 228 пациентов с коронавирусом, за сутки в инфекционный центр поступили 30 больных. Об этом во вторник в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 июня состоит на лечении 228 пациентов. Из них 228 с диагнозом "пневмония", подтвержденных с COVID - 228", - написал Переходов.

По его словам, на кислородной поддержке находятся 149 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 человек. За сутки в больницу поступили 30 новых пациентов и выписались 20 выздоровевших.

Кроме того, как добавил главврач, в больнице скончалась женщина в возрасте 70 лет. У нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция.