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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко сообщила, что результат теста на коронавирус у всех сенаторов отрицательный

Несколько сенаторов работает удаленно, отметила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Все члены Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием, результаты у всех отрицательные. Об этом сообщила во вторник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Все сенаторы прошли тест на COVID, все анализы отрицательные, с чем я вас и поздравляю", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание.

Она также добавила, что в соответствии с правилами ряд сенаторов работает удаленно.

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что осенняя погода за окном располагает к работе, и пошутила на эту тему. "Сейчас самое главное - чтобы июнь был в курсе, что он лето. Очень хочется летней погоды", - сказала она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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