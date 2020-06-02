Мурашко назвал ключевые вызовы, с которыми столкнулись врачи во время пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сохранение темпов развития российской системы здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом оказалось даже более масштабным вызовом, чем непосредственно лечение инфицированных. Об этом заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы столкнулись, врачебное сообщество, с двумя вызовами для медицины: первое - оказание помощи тем больным, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, и второй вызов, он не менее значим, а по масштабу, наверное, более значим, - как организовать всю остальную медпомощь, как не потерять те успехи и наработки, когда нам приходится перестраивать наши принципы работы и перестраивать наш коечный фонд. Эти два вызова фактически являются ключевыми для того, чтобы, с одной стороны, удержать ситуацию, с другой стороны, не потерять темпы развития", - сказал он на Международном конгрессе с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Министр отметил, что в России уже удалось выстроить определенную модель оказания помощи пациентам с коронавирусом, а теперь особое внимание следует уделить разработке вакцины и лекарств для лечения новой инфекции.

"Мы в последние несколько месяцев приобрели совершенно колоссальный опыт по выводу новых продуктов на рынок для медицинской помощи. Фактически переформатировав определенные процессы по контролю качества и безопасности продукции", - сказал Мурашко.

"Мы буквально за два месяца выпустили - начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечения лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объемом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались", - заключил он.