Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 5 тыс.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ростовской области превысило 5 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба, опубликованных во вторник на портале стопкоронавирус.рф .

Количество зараженных в Ростовской области увеличилось до 5 195 человек, за сутки - на 253. При этом количество выздоровевших пациентов в регионе выросло до 1 834 человек.

Кроме того, сообщается о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, это женщина 73 лет с хроническими сердечно-сосудистым и онкологическим заболеванием, а также 68-летняя женщина, у которой были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в регионе увеличилось до 40 человек.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. В регионе выявлено четыре очага распространения вируса в социальных учреждениях - Сальском, Зверевском, Шахтинском психоневрологических интернатах и Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.