Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 4 тыс.

ТУЛА, 2 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области за время пандемии составило 4 074, из них 106 выявлены за последние сутки. Об этом во вторник сообщил региональный оперативный штаб.

"Всего в регионе лабораторно подтверждено 4 074 случая заражения коронавирусом, 106 - за последние сутки", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекцией введен в Тульской области с 16 марта. Первые три случая заражения были зафиксированы 19 марта. По данным федерального оперативного штаба, за время пандемии из числа зараженных в регионе выздоровел 1 921 человек, 39 человек умерли, в том числе трое - за последние сутки.

Ранее среди регионов Центрального федерального округа отметка в 4 тыс. человек была превышена в Калужской области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.