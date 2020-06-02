Московские врачи помогли эвакуировать тяжелобольного с коронавирусом в Забайкальском крае

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Врачи из Москвы, которые были направлены по поручению мэра столицы Сергея Собянина в регионы России, помогли эвакуировать тяжелобольного пациента с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Об этом сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Там напомнили, что по поручению мэра Москвы мультидисциплинарная бригада врачей московских стационаров выехала в Забайкальский край для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Бригада прибыла в Читу с грузом гуманитарной помощи.

"Бригада врачей из Москвы вместе с региональным центром медицины катастроф эвакуировала из моностационара Борзинской Центральной районной больницы пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии. Для его транспортировки был задействован медицинский вертолет. Эвакуация пациента прошла успешно - больного без ухудшения состояния здоровья доставили в моногоспиталь города Читы", - сказали в штабе.

Как отметил заместитель главного врача Госпиталя для ветеранов войн №1 в Москве Сергей Андреев, чьи слова приводятся в сообщении, сейчас столичные медики работают в моногоспитале в Чите. Они успели посетить и другие стационары, а также провести консультации для тяжелобольных пациентов. В частности, в онкологическом диспансере они осматривали нескольких пациентов со сложным диагнозом и приняли решение о переводе этих больных в специализированный стационар для дальнейшего лечения. В планах московских врачей оценить всю систему помощи данной категории больных.

Медики из Москвы активно принимают участие в заседаниях штаба по коронавирусу при минздраве края, а также в разработке изменений схемы маршрутизации пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С 27 мая шесть мультидисциплинарных бригад по шесть-семь врачей на две недели отправились из Москвы в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, Псковскую и Владимирскую области. В составе каждой бригады специалисты различных профилей - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров. Среди специалистов, отправившихся в Забайкальский край, - врачи городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, Детской инфекционной клинической больницы №6, Городской клинической больницы им. А. К. Ерамишанцева и Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова.