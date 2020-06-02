На параде в Петербурге покажут более 100 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Более 100 единиц военной техники пройдут 24 июня по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении в пресс-службы Западного военного округа.

"В параде Победы, который пройдет 24 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, принимут участие экипажи танков Т-72Б3, зенитных ракетных систем С-400, самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", - сообщили в пресс-службе.

В округе отметили, что вся техника, которая будет участвовать в параде, была продезинфицирована.

Ранее в Западном военном округе сообщили, что в параде в Петербурге примут участие 4,8 тыс. военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. Они уже начали подготовку к параду.

В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники.