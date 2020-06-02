Почти 700 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице №15 имени Филатова в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Всего 1169 пациентов проходят лечение в больнице №15 имени Филатова в Москве, из них коронавирус подтвержден у 692. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 2 июня. Всего на лечении: 1 169. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" 1136. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 692", - написал Вечорко.

По его словам, в отделении реанимации находятся 162 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 60 пациентов. За сутки из больницы выписали 140 выздоровевших пациентов, поступили 168.

Как отметила в своем аккаунте Faceebok главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, на 2 июня в медучреждении проходят лечение 543 человек, из них 298 с подозрением на коронавирус и 229 - с подтвержденным диагнозом. Семь пациентов находятся в отделении реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Всего за сутки были выписаны 45 выздоровевших, из них 17 - после коронавируса, а поступили 57 новых пациентов, у 18 подтвержден диагноз.

"По состоянию на 2 июня в больнице в Коммунарке находятся 313 пациентов. За последние сутки в центр поступили 55 новых больных, а выписаны 17 выздоровевших", - написал в своем аккаунте Faceebook главный врач больницы Денис Проценко.