"Лидеры России" запустили образовательный марафон #Лидерыменяютмир

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Оргкомитет конкурса "Лидеры России" (флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей") разработал и запустил обучающий марафон #Лидерыменяютмир. Об этом во вторник сообщила пресс-служба конкурса.

"Марафон #Лидерыменяютмир стартовал 2 июня и будет длиться весь год. Принять участие может любой желающий совершенно бесплатно. Марафон направлен на развитие 12 компетенций и навыков, которые оцениваются на конкурсе "Лидеры России", - говорится в сообщении.

Каждый месяц будет посвящен одной компетенции: лидерство, работа в команде, стратегическое мышление, социальная ответственность, эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, кругозор, здоровый образ жизни. По итогам месяца после выполнения заданий модуля участник сможет получить сертификат об изучении и закреплении определенной компетенции или навыка, рассказали организаторы.

"В 12 образовательных модулях марафона собраны лучшие практики и инструменты по компетенциям и навыкам, которые нужны и важны каждому управленцу вне зависимости от возраста, региона и текущего места работы. Участие в марафоне #Лидерыменяютмир - отличный шанс получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, главное - он дает возможность подготовиться к четвертому сезону конкурса "Лидеры России". Проверив основные компетенции, оцениваемые на конкурсе, участник сможет ярче проявить себя в новом сезоне", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как рассказали в пресс-службе, участникам марафона предложат "задания на тренировку навыков, полезные практики и инструменты для увеличения эффективности работы, интервью и видео-советы наставников и членов наблюдательного совета конкурса "Лидеры России". Кроме того, участники смогут узнать истории успеха наставников и членов наблюдательного совета, в их числе Евгений Демин, Михаил Швыдкой, Павел Лунгин, Марина Лошак, Дмитрий Конов, Михаил Гусман и другие.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.