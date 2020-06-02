Яровая попросила Минпросвещения дать рекомендации по организации отдыха детей в 2020 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась в Минпросвещения с просьбой подготовить письмо с практическими рекомендациями по организации детского летнего отдыха в 2020 году. Об этом она заявила в понедельник на общефедеральном обучающем семинаре для регионов по вопросам подготовки детской летней оздоровительной кампании, проходившем в режиме видеоконференции.

"Предлагаю Министерству просвещения РФ, как главному ответственному органу, подготовить по итогам семинара письмо с практическими рекомендациями по проведению детской оздоровительной кампании-2020, где будут учтены требования всех ведомств и даны ответы на все вопросы, поставленные регионами", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, у регионов сегодня много вопросов, которые касаются соблюдения санитарных норм в лагерях, условий доставки детей, рекомендаций по проведению онлайн-смен, требований к персоналу и обработке помещений, к документации. "К сегодняшнему дню сложилась ситуация, при которой одновременно действуют нормы СанПин, утвержденные в 2013 году, и методические рекомендации, выпущенные 25 мая в условиях пандемии. В ряде случаев их требования отличаются друг от друга. И для нас важно, чтобы регионы четко понимали, когда и как необходимо действовать", - отметила Яровая.

Вице-спикер Думы также отметила эффективность проведения общефедерального семинара по организации детской оздоровительной кампании и предложила сделать мероприятие ежегодным. По ее словам, такой формат позволит всем ведомствам, регионам и организаторам детского отдыха "регулярно находиться в прямом диалоге, чтобы каждая оздоровительная детская кампания проходила максимально безопасно и комфортно вне зависимости от региона".

"Считаю, что в конце года, по результатам проведения оздоровительной кампании, будет правильно обсудить ее итоги в рамках Совета законодателей, который традиционно уделяет большое внимание теме отдыха детей", - отметила Яровая.