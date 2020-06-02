Песков: Путин в курсе задержаний участников одиночных пикетов в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о задержании нескольких российских журналистов у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38.

"Президенту докладывается обо всем, в том числе и об этом", - сказал представитель Кремля. При этом Песков воздержался от каких-либо комментариев и оценок.

"Никак не комментирую это. Я просто не располагаю точными данными о причинах задержания и так далее", - сказал он. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что не располагает информацией о том, как Путин отреагировал на эту информацию.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов и журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр задержаны в ходе пикета в поддержку журналиста Ильи Азара у здания ГУ МВД на Петровке, 38.

Журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает.