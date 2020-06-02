Путин назначил генерала Зиновьева заместителем начальника ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил генерала Игоря Зиновьева заместителем руководителя Главного управления московской полиции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Указом президента РФ на должность заместителя начальника ГУ МВД России по городу Москве - начальника полиции назначен Игорь Викторович Зиновьев, [он] освободил должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве", - сказали в пресс-службе.

Накануне о назначении ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в режиме видеоконференции представил личному составу Зиновьева. Кроме того, он представил и нового руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, им назначен указом президента полковник полиции Станислав Сулаков. Также был представлен ряд руководителей территориальных подразделений столичного главка МВД России.

"Олег Баранов отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя ответственными, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом, а также пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве. В органах внутренних дел служит более 30 лет. Начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. За время службы удостоен государственными и ведомственными наградами, в числе которых Орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отличие в службе" I и II степени, "За безупречную службу" и другие награды. Ранее должность замначальника ГУ МВД по Москве - начальника полиции занимал майор полиции Сергей Плахих, который в феврале подал рапорт об увольнении по выслуге лет.