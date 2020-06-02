На газонах в парках Казани нарисовали круги для соблюдения социальной дистанции

КАЗАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Круги для социального дистанцирования начертили в двух крупных парках Казани, они необходимы для занятий спортом или другого времяпрепровождения во время пандемии. Об этом сообщается на странице дирекции парков и скверов города в социальной сети Instagram.

"На газонах в парках Казани появились круги для социального дистанцирования. В целях безопасности в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу мы нарисовали на газонах белые круги, которые позволяют устраивать пикники и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, соблюдая при этом необходимые правила", - говорится в сообщении.

Диаметр каждого круга составляет 3 метра. По задумке авторов, он достаточен для одиночных занятий спортом или пикника в небольшой компании. В дирекции парков и скверов Казани напомнили, что в общественных пространствах нужно носить маски и дезинфицировать руки.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 2 июня в Татарстане подтверждено 3 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 814 человек выздоровели, 10 умерли.