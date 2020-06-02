Котяков: более 4,2 тыс. человек заразились коронавирусом в 197 соцучреждениях в РФ

МОСКВА, 2 июня/ ТАСС/. Более 4,2 тыс. человек подхватили коронавирусную инфекцию в 197 российских стационарных учреждениях социального обслуживания, где проживают пожилые граждане, в том числе в психоневрологических интернатах (ПНИ) и домах престарелых.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"В Российской Федерации сейчас 1,5 тыс. стационарных учреждений, в 197 выявлена COVID-инфекция, заболели более 4,2 тысячи человек. Я думаю, что на данный момент поднимать вопрос о снятии ограничений и переходе к обычному режиму работы этих учреждений, наверное, преждевременно", - сказал он.

В апреле Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне, в том числе ПНИ и дома престарелых.