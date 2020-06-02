В реестр частных зоопарков и цирков России включены 106 организаций

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 100 организаций - 45 цирков и 61 зоопарк - вошли в реестр частных зоопарков и цирков России. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на брифинге в правительстве.

"Теперь существует реестр частных зоопарков и цирков. Мы знаем, что таких 45 цирков и 61 зоопарк - всего 106 организаций", - сказала Любимова, поблагодарив региональные власти за помощь в составлении перечня.

По словам министра культуры, в правительство направлена информация о выпадающих доходах этих организаций из-за запрета массовых мероприятий на фоне борьбы с коронавирусом. "Мы будем обсуждать возможные меры поддержки в этом вопросе", - подчеркнула она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.