Совфед одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил правительственный закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб.

"Закон направлен на формирование единого подхода к социальной защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, интернированного в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, и членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы)", - говорится в заключении профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек. Кроме того, родные погибшего должны получить выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.