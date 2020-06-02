Путин расширил полномочия МЧС по управлению пожарной охраной

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МЧС РФ получило расширенные полномочия по управлению деятельностью пожарной охраны. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ добавляет в Положение о МЧС РФ новые основные функции по разработке методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, положение о порядке координации их деятельности, правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных и другие. Также министерство будет разрабатывать порядок организации воздушных перевозок своими воздушными судами и порядок несения дежурств их экипажей.

Кроме того, отныне ведомство будет проводить экспертизы по делам о пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Для этого же МЧС организует нормативно-правовое и методическое обеспечение таких производств.

Одновременно с нововведениями министерство лишилось функции по разработке проектов уставов спасательных воинских формирований.