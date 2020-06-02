Дело о нападении на полицейского в Москве после попытки убийства мужчины направлено в суд

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мужчина, напавший на полицейского и ранивший ножом своего знакомого на Вешняковской улице в Москве, предстанет перед судом. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за разбойное нападение 40-летнего мужчины, - сказала Иванова. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

Следствием проведены биологическая, генетическая, психолого-психиатрическая и другие судебные экспертизы. Во время проверки показаний на месте происшествия обвиняемый показал место нападения на потерпевшего в квартире и как наносил удары ножом, а также место нападения на сотрудника полиции.

30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по Вешняковской улице он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако тот повел себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти. В интернете затем появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку. Далее между правонарушителем и полицейским началась борьба, в ходе которой злоумышленник попытался завладеть его табельным оружием.

В отношении задержанного - выходца из Киргизии и гражданина РФ Махмуджана Матмусаева - было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни или здоровья). 2 мая Перовский районный суд Москвы отказался арестовать его, освободив под подписку о невыезде. Однако затем следствие выяснило, что перед дракой с полицейским обвиняемый нанес ножевые ранения своему знакомому. После этого в отношении Матмусаева возбудили второе уголовное дело - по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).