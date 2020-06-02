Совфед включил сирот в категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, относящий детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас в соответствии с законом "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" к этой категории относятся дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия, дети, отбывающие наказание в воспитательных колониях, находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, дети из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, а также дети, "жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств".

"Федеральный закон позволит распространить социальные гарантии и меры социальной поддержки на всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по социальной политике.

В пояснительной записке отмечается, что государство уделяет особое внимание вопросам интеграции в жизнь общества детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Каждый несовершеннолетний в силу различных причин оставшийся без родительской поддержки имеет право на получение социальных гарантий", - считают авторы инициативы.