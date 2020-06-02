Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Коронавирус эффективно уничтожают кварцевые лампы открытого и закрытого типа. Об этом говорится в ответах Минздрава России, опубликованых на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

"Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа - еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности [защиты глаз]", - говорится в сообщении.

При этом в домашних условиях основными мерами профилактики коронавируса являются регулярное проветривание и влажная уборка, частое мытье рук, использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены. Дезинфекцию воздуха и поверхностей следует проводить в медорганизациях.

В Минздраве также отметили, что пациентам, переболевшим инфекцией, специальных документов не выдается. Информация о факте перенесенного заболевания вносится в медицинскую карту пациента.