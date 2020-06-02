Персонал санаториев Крыма сдаст тесты на коронавирус перед началом работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор поддержал предложение властей Крыма по смягчению требований к отелям и санаториям, касающееся тестов для персонала. Теперь работники этих предприятий будут проходить разовое тестирование на коронавирус перед работой, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы главы республики.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.

"На сегодня одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное разовое тестирование на коронавирус для персонала отелей перед началом работы. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения", - приводятся в сообщении слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Глава Крыма ранее сообщил, что отелям и санаториям региона разрешат с 15 июня размещение жителей полуострова при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также обязательным условием в этом курортном сезоне будет выполнение порядка действий при выявлении заражения у туристов.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели.