Россия передала Афганистану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия передала Афганистану помощь для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе тесты для определения инфекции. Об этом сообщил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Посол [РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов] передал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кабулова, афганской стороне, в частности, передано 50 тест-комплектов для проведения 5 тыс. тестов.

Ранее Кабулов сообщал ТАСС, что Россия рассматривает обращение Афганистана за помощью в борьбе с коронавирусом.