{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия передала Афганистану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

В частности, было передано 50 тест-комплектов для проведения 5 тыс. тестов, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия передала Афганистану помощь для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе тесты для определения инфекции. Об этом сообщил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Посол [РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов] передал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кабулова, афганской стороне, в частности, передано 50 тест-комплектов для проведения 5 тыс. тестов. 

Ранее Кабулов сообщал ТАСС, что Россия рассматривает обращение Афганистана за помощью в борьбе с коронавирусом. 

Теги
АфганистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
В Минздраве Татарстана прокомментировали видео с фельдшером, пнувшим пациента
В ведомстве заявили, что на запись попала только часть конфликта, который спровоцировал сам пациент
Читать полностью