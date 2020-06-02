В Минздраве Татарстана прокомментировали видео с фельдшером, пнувшим пациента

КАЗАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав Татарстана прокомментировал появившееся в интернете видео, как медицинский работник пинает лежащего на асфальте мужчину. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, пациент сам спровоцировал конфликт с бригадой скорой помощи и домогался одной из сотрудниц.

"В ходе служебной проверки установлено, что на видео попала только часть инцидента. Бригаду скорой медицинской помощи вызвали прохожие с поводом "мужчина без определенного места жительства, признаки плохого самочувствия". По прибытию на место вызова было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, кричал, что сотрудников скорой помощи не вызывал и в помощи не нуждается", -- сказала собеседница агентства.

Когда мужчину пытались осмотреть, он начал приставать к сотруднице бригады скорой помощи, "расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера, пытался облить мочой ее форму". Он постоянно угрожал медработнику и нецензурно выражался, запрещая подходить к себе и осматривать.

"Сотрудница СМП пыталась привести мужчину в чувства, безуспешно. В результате медработники не смогли провести осмотр мужчины, ввиду того что тот отмахивался руками и ногами. Бригада СМП вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые предложили написать заявление в адрес данного гражданина в связи с хулиганскими действиями с его стороны. Медработники отказались писать заявление, и бригада вернулась к месту работы", -- уточнили в пресс-службе Минздрава республики.