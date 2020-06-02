{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Индия одобрила препарат "Ремдесивир" для лечения коронавирусной инфекции

Он вводится с помощью инъекции

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индия одобрила использование препарата "Ремдесивир" для экстренного применения при коронавирусном инфицировании. Об этом сообщает во вторник информационное агентство PTI со ссылкой на источники, близкие к индийскому главному управлению по контролю за оборотом лекарственных средств.

По информации агентства, "Ремдесивир" разрешен к ограниченному применению в течение максимум пяти дней для лечения взрослых и детей, госпитализированных с тяжелыми симптомами.

"Препарат, который вводится с помощью инъекции, утвержден для применения <…> только в стационаре или медицинском учреждении", - приводит агентство слова источника.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея также одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола фармкомпанией Gilead Sciences, однако средство показало положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.

Общее число инфицированных коронавирусом в Индии составляет 198 706, умерли 5 598 человек.

Теги
ИндияПандемия коронавируса нового типа
Власти Оренбургской области помогут с жильем и работой семье, из которой изъяли детей
Глава региона Денис Паслер отметил, что забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях
Читать полностью