Индия одобрила препарат "Ремдесивир" для лечения коронавирусной инфекции

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индия одобрила использование препарата "Ремдесивир" для экстренного применения при коронавирусном инфицировании. Об этом сообщает во вторник информационное агентство PTI со ссылкой на источники, близкие к индийскому главному управлению по контролю за оборотом лекарственных средств.

По информации агентства, "Ремдесивир" разрешен к ограниченному применению в течение максимум пяти дней для лечения взрослых и детей, госпитализированных с тяжелыми симптомами.

"Препарат, который вводится с помощью инъекции, утвержден для применения <…> только в стационаре или медицинском учреждении", - приводит агентство слова источника.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея также одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола фармкомпанией Gilead Sciences, однако средство показало положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.

Общее число инфицированных коронавирусом в Индии составляет 198 706, умерли 5 598 человек.