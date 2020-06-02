Власти Оренбургской области помогут с жильем и работой семье, из которой изъяли детей

"Губернатор подчеркнул: в первую очередь нужно помочь семье в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца. За семьей закрепят специального работника, который будет помогать родителям", - говорится в сообщении.

ОРЕНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона во вторник принял решение оказать помощь семье из поселка Тюльпанный Домбаровского района, из которой принудительно изъяли четверых детей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Паслер высказался за сохранение семьи. "Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств - нужно им помогать, а не травмировать детей. Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать все необходимое", - цитирует пресс-служба главу региона.

Действия местных властей по принудительному изъятию детей в правительстве области объяснили опасениями за их состояние. Родители игнорировали необходимость проводить медицинский осмотр и делать прививки. По данным пресс-службы правительства, глава поселка неоднократно обращался в районную администрацию с сообщениями, что местная семья не исполняет родительские обязанности: не впускает в дом медицинскую сестру, нецензурно выражается, не занимается уходом за состоянием детей.

"В декабре прошлого года один из детей на скорой был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили: подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребенка на дому. За время жизни в поселке, по информации местных властей, семья не обращалась на прием к медработникам ни разу ни с одним ребенком. Прививок детям тоже не делали", - отмечается в сообщении.

На заседании правительства были высказаны серьезные замечания к действиям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). Одно из них касалось своевременности принятых мер по изъятию детей: первые подобные сообщения в районную администрацию поступали еще в декабре 2019 года. "Окончательную оценку дадут члены областной КДН, которые сегодня выезжают в поселок Тюльпанный. Отменить решение об изъятии детей может только суд", - отмечается в сообщении.

Паслер также поручил областной комиссии разобраться с ситуацией с семьей и оценить действия муниципальных служб при решении их проблем. "На месте с завтрашнего дня будет работать областная комиссия. В том числе она оценит деятельность муниципальных служб, которые должны обеспечивать работу с семьей", - цитирует главу региона пресс-служба.

Там также сообщили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное. "Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков, а их родители уехали в Москву на запись телепрограммы", - сказано в сообщении.

О многодетной семье из поселка Тюльпанный

Четверо из пяти детей были изъяты из семьи 25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия в жилище. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей: у женщины силой отняли плачущих детей, надели на нее наручники, она отказывалась отдавать детей пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Позже суд оштрафовал ее за неподчинение требованиям полиции.

Прокуратура Домбаровского района начала проверку с целью дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей, изучаются обстоятельства произошедшего, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи. Доследственную проверку также проведут следователи управления СК РФ по Оренбургской области, куда из полиции были переданы материалы после заявления отца малолетних с жалобой на действия правоохранителей и представителей органов опеки и попечительства.

По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.

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