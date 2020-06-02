Ульяновское правительство оплатит обучение на строителей и архитекторов в местном вузе

УЛЬЯНОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области полностью оплатит обучение для обучающихся по специальностям "Строительство", "Дизайн архитектурной среды", "Проектирование городской среды", "Промышленное и гражданское строительство" в Ульяновском государственном техническом университете, а также выпускникам профильных средних учебных заведений. Новая мера поддержки была введена из-за острой нехватки специалистов в сельских муниципалитетах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Выплата будет предоставляться на заявительной основе в рамках заключенного четырехстороннего договора. После получения диплома бакалавра молодые специалисты должны будут не менее трех лет отработать в профильных структурах органов местного самоуправления", - пояснили в пресс-службе.

Если студент будет отчислен за неуспеваемость или после учебы уволится с места работы по собственному желанию, проработав меньше трех лет, то должен будет возместить полную сумму за обучение.

"Это жесткое условие объяснимо - градостроительная отрасль нуждается в профессионалах, способных обеспечить жителям региона право на достойную жизнь, свободное развитие и благоприятную окружающую среду", - уточнили в пресс-службе.

На реализацию новой меры поддержки в областном бюджете планируется заложить более 18 млн рублей. "В год на обучение по данной программе вправе рассчитывать 13 человек, они будут проектировать комфортную среду именно в сельской местности. В целом речь идет о 39 специалистах, но если потребуются дополнительные кадры, мы будем обсуждать с министерством и с коллегами-депутатами изыскание дополнительных средств на оплату обучения", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания региона Дмитрия Грачева.