Перенесший коронавирус вице-спикер ростовского заксобрания вышел на работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, у которого две недели назад был выявлен коронавирус, вернулся к работе. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.
"Спешу сообщить, что сегодня вышел на работу. Два последних теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Чувствую себя хорошо", - написал Василенко.
Вице-спикер регионального заксобрания также отметил, что будет работать с избирателями в дистанционном режиме вплоть до снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
О заражении Василенко коронавирусом стало известно 19 мая. В ходе планового тестирования он получил положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в заксобрании области был выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Тестирование прошли все, кто мог иметь контакт с зараженным.
Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в регионе выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом, 1 834 человека выздоровели, 40 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.