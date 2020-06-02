Перенесший коронавирус вице-спикер ростовского заксобрания вышел на работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, у которого две недели назад был выявлен коронавирус, вернулся к работе. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Спешу сообщить, что сегодня вышел на работу. Два последних теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Чувствую себя хорошо", - написал Василенко.