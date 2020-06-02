Минздрав разработал порядок премирования медработников за выявление онкозаболеваний

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав России разработал порядок и условия осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Соответствующий проект приказа министерства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующий закон, предусматривающий стимулирующие выплаты врачам, вступил в силу 1 января 2020 года. За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу. В начале марта правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на данные выплаты.

"Проектом приказа утверждается порядок и условия осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, порядок представления медицинскими организациями заявок на получение денежных средств из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на осуществление денежных выплат и форма указанной заявки, а также порядок заключения соглашения территориального фонда обязательного медицинского страхования и медицинской организации о софинансировании расходов на осуществление денежных выплат и форма указанного соглашения", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Согласно документу, страховые медицинские организации до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют сведения по каждому случаю заболевания, которые были выявлены. В частности, номер полиса ОМС застрахованного лица, номер и дату реестра счета на оплату медпомощи организации, код медорганизации. Также подается информация о совокупном числе медиков, назначавших диагностику и установивших диагноз, а также их данные. Предоставленные сведения рассматриваются в течение трех дней и в случае необходимости могут быть возвращены для корректировки.

"По результатам рассмотрения заявки и сведений территориальный фонд принимает решение о предоставлении медицинским организациям средств на осуществление денежных выплат за каждый случай заболевания, оказанного с соблюдением установленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год и плановый период сроков ожидания медицинской помощи, либо информирует медицинскую организацию, представившую заявку, об отказе с указанием его причины способом, позволяющим подтвердить факт и дату отказа", - говорится в тексте.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.