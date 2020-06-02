Редкое издание научного труда Ньютона "Оптика" выставлено на торги в Лондоне за $500 тыс.

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Редчайшее презентационное издание научного труда Исаака Ньютона (1643-1727) "Оптика" (1704) выставлено на продажу лондонским аукционом Forum Auctions за £400 тыс. (почти $500 тыс.). Об этом говорится в сообщении столичного торгового дома.

Данный экземпляр книги английского ученого, считающейся одной из самых важных в физике, входил в число первых шести отпечатанных, которые Ньютон лично вручал друзьям и коллегам. Он был подарен выдающимся англичанином близкому другу швейцарскому математику Никола Фатио де Дюилье (1664-1753), члену Королевского общества. Большую часть взрослой жизни уроженец Швейцарии провел в Англии и Голландии.

При жизни автора эта книга, где рассматриваются фундаментальные законы, касающиеся прохождения света при преломлении через призмы и линзы, дифракции, интерференции, а также теории смешения цветов, выдержала, как напоминает газета Daily Mail, три издания (1704, 1717, 1721) и множество переводов, в том числе три на латинском языке.

Издание в кожаном переплете представлено на торги частным коллекционером, у которого оно хранилось полвека. По свидетельству экспертов, в мире насчитывается около 180 экземпляров "Оптики".

На аукционе Christie's ранее ушел с молотка за $2,5 млн редкий экземпляр первого издания фундаментального научного труда Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии". Копия книги, в которой ученый сформулировал многие из тех положений, которые стали основополагающими для классической физики, в том числе закон всемирного тяготения, была отпечатана в 1687 году специально для английского короля Якова II Стюарта. Обложка тома форматом 24,2 на 18,8 см украшена личной монограммой монарха, выполненной золотыми буквами. Оценочная стоимость лота составляла от $400 тыс. до $600 тыс.