В Ростовской области резко снизились темпы прироста заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует резкое снижение темпа прироста заражения коронавирусом в Ростовской области и увеличение доли городского населения в структуре заболеваемости. Об этом во вторник на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

"Темпы прироста резко снизились, - сказал Ковалев. - Продолжается рост доли городского населения в структуре заболеваемости". Он отметил, что большое количество зараженных приходится на города Ростов-на-Дону, Зверево, Сальск, Шахты.