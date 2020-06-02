В Ростовской области резко снизились темпы прироста заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует резкое снижение темпа прироста заражения коронавирусом в Ростовской области и увеличение доли городского населения в структуре заболеваемости. Об этом во вторник на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил главный санитарный врач области Евгений Ковалев.
"Темпы прироста резко снизились, - сказал Ковалев. - Продолжается рост доли городского населения в структуре заболеваемости". Он отметил, что большое количество зараженных приходится на города Ростов-на-Дону, Зверево, Сальск, Шахты.
По словам главного санитарного врача региона, завершаются противоэпидемические мероприятия в больших групповых очагах, которые ранее были выявлены в трех психоневрологических интернатах и одном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в регионе выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом, 1 834 человека выздоровели, 40 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.