Выплаты для переезжающих в отдаленные села Тверской области медиков увеличили в 1,5 раза

ТАСС, 2 июня. Правительство Тверской области в 1,5 раза увеличило сумму единовременных выплат врачам и фельдшерам, переезжающим на работу в отдаленные села. Они составят 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Решение принято на заседании регионального правительства, которое 2 июня провел губернатор Игорь Руденя. Размер выплаты увеличен в 1,5 раза. Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер "подъемных" составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, также предусмотрены единовременные выплаты медработникам, которые намерены трудоустроиться в сельскую местность, не являющуюся отдаленной. Сумма "подъемных" для врачей в этом случае составит 1 млн рублей, для фельдшеров - 500 тыс. рублей. "Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки", - сообщил журналистам Руденя по итогам заседания.

Программа по привлечению медкадров в села в Тверской области действует с 2012 года, за прошедший период единовременные выплаты предоставлены 130 врачам и четырем фельдшерам, добавили в пресс-службе.