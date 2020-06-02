В Ростовской области снимают запрет на плановую госпитализацию и спортивные тренировки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о снятии ряда ограничительных мер, в том числе запрета на плановую госпитализацию и тренировки областных сборных команд. Об этом во вторник на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня правительством области принято еще решение по некоторым шагам по смягчению ограничений. Мы снимаем запреты на плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций, - сказал Голубев. - Возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить профессиональные спортивные соревнования пока без участия зрителей".