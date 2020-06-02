В Ростовской области снимают запрет на плановую госпитализацию и спортивные тренировки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о снятии ряда ограничительных мер, в том числе запрета на плановую госпитализацию и тренировки областных сборных команд. Об этом во вторник на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня правительством области принято еще решение по некоторым шагам по смягчению ограничений. Мы снимаем запреты на плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций, - сказал Голубев. - Возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить профессиональные спортивные соревнования пока без участия зрителей".
По словам главы региона, в постановление правительства области, на основании которого действуют ограничительные меры, внесены изменения, позволяющие провести итоговые сочинения и изложения в образовательных учреждениях. Областными органами исполнительной власти подготовлен и начал реализовываться комплекс дополнительных мер по смягчению ограничений, который могут реализовать только по согласованию с санитарными властями области. "Основным условием является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Это требование государственного санитарного врача Российской Федерации", - подчеркнул Голубев.
Губернатор отметил, что в регионе остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В ряде городов и районов отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку.
Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся. По последним данным, в регионе выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом, 1 834 человека выздоровели, 40 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.