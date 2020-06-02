Волонтеры могут быть удостоены знака отличия "За благодеяние"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ввел возможность награждать волонтеров знаками отличия "За благодеяние". Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что госнаграда может быть вручена "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям". Соответствующая норма вносится в положение об этом знаке отличия, которое было утверждено в 2012 году.

Знака отличия "За благодеяние" могут быть удостоены россияне и граждане других стран за большую благотворительную деятельность по поддержке детских домов, домов престарелых, приютов, хосписов и медицинских учреждений в РФ, за активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, защиту прав человека, борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек. Также госнаграда может быть вручена за большие заслуги в деле развития российской науки, культуры, образования и здравоохранения, за содействие общественным организациям и религиозным объединениям в осуществлении социально значимых мероприятий и за активную деятельность, направленную на укрепление института семьи и брака.

Путин неоднократно восхищался работой волонтеров, в том числе тех, кто помогает людям в условиях пандемии коронавируса. В конце апреля на одной из встреч с добровольцами он заявил, что самоотверженная работа волонтеров в период пандемии коронавируса доказывает, что для россиян человек, его жизнь, здоровье, будущее стоит превыше всего. По его словам, в дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он на самом деле и на что способен. Путин подчеркнул, что борьба с угрозой коронавируса стала для всех настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке.