В Доме ребенка в Воронеже выявили очаг коронавируса

В последние сутки в Воронежской области выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число зараженных выросло до 2 234. Выздоровели 1 499 человек, 18 умерли.

ВОРОНЕЖ, 2 июня. /ТАСС/. Медики выявили очаг коронавирусной инфекции в Воронежском областном специализированном Доме ребенка, в числе заразившихся трое работников учреждения и шестеро детей. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба облпрокуратуры, которая начала проверку.

"Прокуратура области организовала проверку по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией работников и воспитанников Воронежского областного специализированного Дома ребенка <...> У трех работников и шесть малолетних воспитанников по итогам прохождения тестов получены положительные результаты на наличие заболевания COVID-19. В настоящее время все несовершеннолетние изолированы в специально созданное коронавирусное отделение Дома ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, в Доме ребенка находятся 57 детей, у заразившихся заболевание протекает в легкой форме. "Проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, ход которой взят прокуратурой области на контроль. Прокуратурой области организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как сообщили журналистам в оперативном штабе Воронежской области, 29 мая санитарку Дома ребенка госпитализировали с пневмонией в отделение для больных с коронавирусом, а в самом учреждении провели противоэпидемические мероприятия, а 30 мая - тестирование всех работников, сотрудников и детей. "Трое инфицированных работников самоизолированы на дому", - говорится в сообщении оперативного штаба.

В материал в 18:37 мск внесены изменения - добавлена информация от оперативного штаба Воронежской области