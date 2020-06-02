Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года. До этого времени в городе будет обеспечен режим "самосохранения граждан", сообщил он во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".

"Сегодня в Москве и в России в целом разрабатывается около трех вакцин, очень перспективных. В городе после клинических испытаний выходят тоже достаточно эффективные вакцины. Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - сказал Собянин.

Ранее во вторник на брифинге в правительстве вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.