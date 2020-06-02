Контрольно-пропускные пункты на въездах в Пятигорск упразднят с 3 июня

В середине апреля 2020 года в Пятигорске был введен карантин из-за взрывного распространения коронавируса. В границах города были установлены контрольно-пропускные посты, передвижение внутри муниципалитета также было ограничено. 11 мая карантин был снят, однако ограничения на передвижение сохранялись.

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Ограничения на въезд и выезд из города-курорта Пятигорска (Ставропольский край) снимаются с 3 июня 2020 года. Контрольно-пропускные пункты, установленные на границах муниципалитета для недопущения распространения коронавируса, будут упразднены, сообщили во вторник в администрации города.

"Постановлением губернатора Ставропольского края с 3 июня 2020 года снимается ограничение на выезд и въезд в Пятигорск. Упразднены контрольно-пропускные пункты, работавшие с середины апреля на въездах в город <…> Готовятся к возобновлению деятельности местные здравницы", - говорится в сообщении на странице администрации города в Instagram.

Вместе с тем, в городе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции - в регионе он продлен до 7 июня включительно. Специальные пропуска, выданные гражданам администрацией Пятигорска, признаются действительными до этой же даты.

С начала пандемии в Ставропольском крае выявлено 2 653 случая заражения коронавирусом, в том числе у 227 детей. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, в состоянии средней степени тяжести - 231 пациент. В медицинских учреждениях умерли 49 пациентов с коронавирусом, после выздоровления из больниц выписан 1 131 человек.